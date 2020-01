Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est obligé de passer à l'attaque pour le «nouveau Neymar» !

Publié le 4 janvier 2020 à 5h15 par A.M.

Convoité par les plus grands clubs européens, Reinier Jesus va quitter Flamengo cet hiver comme l'annonce son entraîneur Jorge Jesus.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, le dossier Reinier Jesus affole l'Europe. Considéré comme le « nouveau Neymar », l'attaquant de 17 ans est dans le viseur des plus grands clubs européens. Du PSG au FC Barcelone en passant par le Borussia Dortmund et l'Atlético de Madrid, Reinier Jesus est très convoité. Et l'annonce de Jorge Jesus, l'entraîneur de Flamengo, risque de dynamiter ce dossier dès cet hiver.

Reinier Jesus va partir !