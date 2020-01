Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces dossiers brûlants qui se confirment pour Leonardo...

Publié le 4 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Alors que le mercato d'hiver a ouvert ses portes le 1er janvier, Leonardo est confronté à de nombreux dossiers chauds, dont les joueurs en fin de contrat.

Edinson Cavani, Thiago Silva, Thomas Meunier, Layvin Kurzawa et Eric-Maxim Choupo-Moting. Voilà la longue liste des joueurs du PSG dont le contrat arrive à échéance à l'issue de la saison, sans compter Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche qui attendent également de signer leur premier contrat professionnel. Par conséquent, au-delà du recrutement, ce sont surtout ces cas-là que Leonardo va devoir gérer comme l'explique Yvan Le Mée.

Les fins de contrat, le casse-tête de Leonardo