Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme pour le successeur de Thiago Silva !

Publié le 3 janvier 2020 à 12h15 par T.M.

En fin de contrat avec le PSG, Thiago Silva pourrait ne pas rester la saison prochaine. Et l’identité de son successeur ne cesserait de se préciser.

Actuellement occupé par le mercato hivernal, Leonardo aura ensuite à gérer d’autres gros dossiers à gérer. En effet, le directeur sportif du PSG va devoir s’occuper des joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas de Thiago Silva. Capitaine du club de la capitale, le Brésilien n’a cessé de répéter son envie de continuer avec le PSG. La question est désormais de savoir si Leonardo lui offrira un nouveau contrat. Et en coulisse, un autre scénario semble prendre forme pour la suite de l'aventure de Thiago Silva.

Thiago Silva sur le départ ?