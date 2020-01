Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pogba pourrait plomber un dossier chaud de Leonardo !

Publié le 3 janvier 2020 à 15h15 par A.D.

Manchester United serait prêt à concurrencer le PSG pour Emre Can. La Juventus pourrait offrir l’Allemand aux Red Devils pour faciliter le transfert de Paul Pogba.

Paul Pogba pourrait jouer un mauvais tour à Leonardo. Pour renforcer le milieu de terrain de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG voudrait s’attaquer à Emre Can dès cet hiver. Pour obtenir gain de cause, l’ancien du Milan AC serait prêt à offrir Leandro Paredes en échange. Toutefois, Leonardo pourrait être devancé par Manchester United sur ce dossier.

Un chassé-croisé entre Paul Pogba et Emre Can ?

Selon les informations de Paolo Paganini, divulguées sur son compte Twitter , Manchester United serait plus que jamais sur les traces d’Emre Can. D’après le journaliste de Rai Sport , les Red Devils auraient un argument sérieux à faire valoir sur ce dossier. Et il se nommerait Paul Pogba. En effet, la Juventus pourrait se servir d’Emre Can pour avoir davantage de chances de rapatrier La Pioche . Une situation qui ne fait pas du tout les affaires de Leonardo.