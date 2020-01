Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prépare un nouveau coup à la Frenkie De Jong !

Publié le 4 janvier 2020 à 4h30 par A.M.

Alors que le nom de Dani Olmo revient avec insistance du côté du FC Barcelone, le club catalan pourrait bien rééditer la transaction effectuée avec Frenkie De Jong.

« Cela me fait plaisir que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça ait repensé à la possibilité de me ramener chez moi ». Il y a quelques jours, Dani Olmo se confiait concernant l'intérêt du FC Barcelone. Formé à La Masia , le jeune meneur de jeu du Dinamo Zagreb pourrait donc revenir prochainement en Catalogne. Et le Barça aurait d'ailleurs un plan bien rodé.

Le transfert de Dani Olmo bouclé dès cet hiver