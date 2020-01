Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prêt à répéter «l’opération Frenkie De Jong» ?

Publié le 3 janvier 2020 à 12h30 par T.M.

Actuellement au Dinamo Zagreb, Dani Olmo semble de plus en plus proche du FC Barcelone. Et pour le talent espagnol, les Blaugrana semblent avoir un plan.

Du côté du FC Barcelone, un nom revient actuellement avec insistance : Dani Olmo. Passé par La Masia, celui qui évolue au Dinamo Zagreb pourrait prochainement faire son retour en Catalogne. « Cela me fait plaisir que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça ait repensé à la possibilité de me ramener chez moi », lâchait dernièrement le joueur de 21 ans. Le retour d’Olmo au Barça semble donc se préciser un peu plus…

Une arrivée actée dès maintenant ?