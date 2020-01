Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre pour cette pépite espagnole ? La réponse du Barça !

Publié le 3 janvier 2020 à 7h30 par B.C.

Alors que la presse espagnole annonçait cette semaine que le FC Barcelone aurait formulé une première offre officielle au Dinamo Zagreb pour Dani Olmo, le club catalan a démenti ces informations.

Mardi, la presse catalane a lâché une petite bombe en révélant l'existence d'une offre officielle du FC Barcelone pour Dani Olmo, joueur du Dinamo Zagreb. Pour contrer la concurrence, les Blaugrana souhaiteraient rapidement trouver un accord avec le club croate pour le transfert du milieu offensif de 21 ans, qui serait effectif l'été prochain. Interrogé à ce sujet ce jeudi dans un entretien accordé à L'Esportiu , Dani Olmo a d'ailleurs reconnu l'offensive du Barça : « Cela me fait plaisir que les rumeurs soient devenues une proposition concrète et que le Barça ait repensé à la possibilité de me ramener chez moi. J'ai passé six ans dans la Masia et ils m'ont appris des valeurs tout au long de la vie ». Cependant, le club a tenu à mettre les choses au clair dans ce dossier.

Pas d'offre pour Dani Olmo selon Barça