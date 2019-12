Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse recrue déjà bouclée pour l'été prochain ?

Publié le 31 décembre 2019 à 19h00 par B.C.

Dans le viseur de nombreux clubs européens depuis plusieurs mois, Dani Olmo ferait l'objet d'une première offre officielle de la part du FC Barcelone.

Évoluant au Dinamo Zagreb depuis janvier 2015, Dani Olmo devrait prochainement quitter le club croate puisque le milieu de terrain est l'un des jeunes joueurs les plus courtisé sur le marché des transferts. En effet, la Juventus, Manchester City ou encore le FC Barcelone serait sur les traces du milieu offensif de 21 ans, formé à la Masia du Barça. Les Blaugrana compterait donc rapatrier leur ancienne pépite dans un avenir proche et serait d'ores et déjà passé à l'action.

Première offre du Barça pour Dani Olmo