Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour cette piste défensive de Leonardo !

Publié le 31 décembre 2019 à 18h30 par A.C.

Mattia De Sciglio, latéral droit de la Juventus suivi de près par le Paris Saint-Germain, est un joueur très courtisé.

Le poste de milieu défensif n'est pas le seule que Leonardo souhaite renforcer. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain vise également un latéral cet hiver et il aurait jeté son dévolu sur Mattia De Sciglio. Capable d'évoluer à droite comme à gauche de la défense, le joueur de la Juventus pourrait d'ailleurs être inséré dans un échange avec Thomas Meunier, même si le profil de ce dernier ne semble pas totalement convaincre Maurizio Sarri, coach des Bianconeri .

Le Napoli relance la Juve pour De Sciglio, mais...