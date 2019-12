Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Icardi est-il en train de préparer un mauvais coup ?

Publié le 31 décembre 2019 à 7h00 par A.C.

Wanda Nara ne semble pas vraiment vouloir rendre service à Leonardo et au Paris Saint-Germain, en ce qui concerne Mauro Icardi.

En Italie on le sait, Wanda Nara est une personne compliquée à cerner. L'agent et compagne de Mauro Icardi s'est illustrée au cours de ces dernières années par son franc parler, mais surtout sur la pression qu'elle n'a pas hésité à mettre sur les dirigeants de l'Inter. Désormais au Paris Saint-Germain, elle semble avoir quelque peu changé son discours, puisque après avoir regretté à demi-mot le départ d'Icardi vers le PSG, elle a assuré que ce dernier était heureux à Paris.

Le double jeu de Wanda Nara