Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un petit indice lâché par Mauro Icardi sur son avenir ?

Publié le 29 décembre 2019 à 3h30 par G.d.S.S.

Actuellement prêté avec option d’achat par l’Inter Milan au PSG, Mauro Icardi semble vouloir se projeter un petit moment dans la capitale.

En toute fin de mercato estival 2019, le PSG a obtenu le prêt de Mauro Icardi, avec une option d’achat fixée à 70M€ pour l’été prochain avec l’Inter Milan. Le buteur argentin, qui enchaine les bonnes prestations et empile les buts depuis le début de la saison au Parc des Princes, est d’ailleurs en train de réussir son nouveau pari dans les rangs du PSG. Et dans un entretien accordé au site officiel du club francilien samedi, Icardi semble avoir lâché un indice important sur son avenir…

« Une fierté de marquer l’histoire du PSG »