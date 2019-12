Foot - PSG

PSG : Cette sortie forte de Mauro Icardi !

Publié le 28 décembre 2019 à 21h45 par La rédaction

Mauro Icardi semble renaître à Paris, alors qu'il était indésirable du côté de l'Inter. En entretien, le joueur a fait une déclaration forte à propos de son avenir à Paris.

Mauro Icardi se sent bien à Paris. Et cela se voit au niveau des statistiques. Il est par exemple le joueur le plus rapide a avoir dépassé les 10 buts avec le PSG. Une adaptation éclair qui pourrait même pousser Edinson Cavani, le meilleur marqueur de l'histoire du PSG, vers la sortie. En entretien, Mauro Icardi a fait une déclaration forte à propos de son futur à Paris.

« C'est une fierté de marquer l'histoire du PSG »