PSG : Le Top 5 des plus grands joueurs de l’histoire du club !

Publié le 23 décembre 2019 à 21h30 par A.M.

Alors qu'on attendait que Kylian Mbappé et Neymar s'impose rapidement parmi les stars ayant marqué le club de la capitale, d’autres joueurs ont marqué l’histoire du PSG.

Bien que le Paris Saint-Germain ait pris une nouvelle dimension depuis le rachat du club par QSI en 2011, le PSG a existé bien avant les Neymar, Kylian Mbappé et autre Zlatan Ibrahimovic. Les premières saisons des deux premiers sont d'ailleurs décevantes, mais ils ont le tallent pour un jour trouver leur place au panthéon des joueurs ayant joué au PSG. En attendant, d'autres ont à l'heure actuelle plus marqué l'histoire parisienne.

Cavani vers le départ du PSG... pour mieux entrer dans son histoire