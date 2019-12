Foot - PSG

PSG : Barça, blessures... Neymar Sr revient sur le calvaire de son fils en 2019 !

Publié le 21 décembre 2019 à 16h15 par B.C.

Neymar a probablement connu l'une des pires années de sa vie sur le plan sportif et extrasportif en 2019. L'attaquant du PSG a toutefois tenu bon, et son père a tenu à le féliciter pour cela.

Entre blessures et transfert avorté, Neymar a connu une année 2019 particulièrement mouvementée. Écarté durant la première partie de l'année en raison d'une nouvelle blessure à la cheville, l'international brésilien a ensuite animé le mercato estival en faisant le forcing pour retourner le FC Barcelone, en vain. Un long feuilleton qui l'a amené à reprendre la compétition qu'en septembre, avant une nouvelle blessure contactée avec la Seleção . Douze mois particulièrement longs pour Neymar, sans oublier l'accusation de viol dont il a fait l'objet. Alors que l'attaquant du PSG s'apprête à disputer son dernier match de l'année 2019 ce samedi soir contre Amiens, Neymar Sr a envoyé un message fort à son fils.

« Une année avec tant d'obstacles pour toi »

« Fils, aujourd'hui tu rentres une fois de plus sur le terrain avec le PSG. Le dernier match de 2019, une année avec tant d'obstacles pour toi. Avec ton talent sur le terrain et ta sincérité en dehors de celui-ci, tu as réussi à surmonter tout cela. Moi, ta mère, ta sœur, ton fils, ta famille et tes amis, nous sommes très heureux de voir la force que tu possèdes pour tout surmonter. On t'aime. Que ce sourire et cette joie soient multipliés en 2020. Bonne chance fils et bonne chance le PSG, que Dieu vous bénisse », a écrit Neymar Sr sur son compte Instagram .