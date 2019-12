Foot - PSG

PSG : Le message fort de Thomas Tuchel pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 décembre 2019 à 10h15 par T.M.

Ce mercredi, face au Mans, Kylian Mbappé a encore marqué avec le PSG. De quoi faire plaisir à Thomas Tuchel.

La fin de l’année approche, mais le PSG n’est toujours pas en vacances. Ce mercredi, les hommes de Thomas Tuchel ont été sérieux et appliqués pour vaincre Le Mans et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Une victoire facile (1-4) durant laquelle Kylian Mbappé a encore marqué. Après avoir manqué plusieurs semaines de compétition, l’attaquant de 20 ans revient à son meilleur niveau et le montre à chaque match. D’ailleurs, après cette prestation de Mbappé, Thomas Tuchel l’a salué.

« Je suis heureux quand il marque »