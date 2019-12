Foot - PSG

PSG : Et les trois meilleurs joueurs de la première partie de saison sont...

Publié le 23 décembre 2019 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG s’est montré convaincant en cette première moitié de saison, trois joueurs sont à sortir du lot pour leur rendement.

Leader incontestable de la Ligue 1 et sorti tête de série de son groupe en Ligue des Champions devant le Real Madrid, le PSG s’est montré très performant dans l’ensemble en cette première partie de saison. Une bonne série de résultats, que le club de la capitale doit notamment à ses éléments les plus en forme. Et parmi ces éléments, on note deux recrues du dernier mercato estival du PSG…

Icardi, Navas et Di Maria

Parmi les trois grandes satisfactions de la saison au PSG, on note bien sûr la présence de Mauro Icardi. Le buteur argentin, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, empile les pions depuis son arrivée au club. Keylor Navas brille aussi depuis que Leonardo l’a fait venir du Real Madrid l’été dernier, et le PSG semble avoir trouvé son grand gardien tant attendu avec le Costaricien. Et enfin, alors que Neymar et Kylian Mbappé ont eu quelques pépins physiques ces derniers mois, Angel Di Maria a tenu la baraque en attaque, prouvant une nouvelle fois que le PSG pouvait compter sur lui.