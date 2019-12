Foot - PSG

PSG - Malaise : Un gros problème pointé du doigt en interne ?

Publié le 21 décembre 2019 à 18h45 par H.G.

Alors que le PSG fait face à une hécatombe de blessures depuis le début de saison, la direction sportive commencerait à sérieusement s’interroger sur les méthodes employées pour la préparation physique des joueurs.

Le PSG a bien réussi sa première partie de saison. Le club de la capitale est déjà installé en tête de la Ligue 1 et a réussi à finir en tête de son groupe en Ligue des Champions, en terminant devant le Real Madrid. Malgré tout, un gros point noir est à noter dans cette première moitié d’exercice du PSG : le nombre conséquent de blessés. Parmi les cadres de l’équipe parisienne, seuls Angel Di Maria et Marquinhos n’ont pas été victimes du moindre pépin physique, bien que l’Argentin semble être essoufflé à l’approche de la trêve hivernale et qu'il ait été ménagé face à Galatasaray par précaution le 11 décembre dernier. Et cette situation commencerait à sérieusement préoccuper en interne.

Le travail des préparateurs physiques pointés du doigt