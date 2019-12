Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce témoignage terrible de Matuidi sur la remontada du FC Barcelone !

Publié le 20 décembre 2019 à 19h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il évoluait encore au PSG le soir de la fameuse remontada subie contre le FC Barcelone en 2017, Blaise Matuidi s’est confié sans détour sur cette terrible soirée pour le club de la capitale.

En mars 2017, alors que le PSG avait largement dominé le FC Barcelone quelques semaines auparavant en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (4-0), le club francilien avait finalement été éliminé lors du match retour au Camp Nou au terme d’une remontada historique (défaite 6-1). Blaise Matuidi, qui était sur la pelouse ce soir-là avec le maillot du PSG, a livré un témoignage poignant à ce sujet au micro de RMC Sport .

« J’avais honte de moi »