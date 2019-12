Foot - PSG

PSG : Bernat fait une grande annonce pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 20 décembre 2019 à 23h45 par La rédaction

Juan Bernat, latéral gauche du PSG, a fait l'éloge de son coéquipier Kylian Mbappé et lui prédit un futur radieux.

À 21 ans, Kylian Mbappé semble promis à un avenir radieux dans le football mondial. Alors qu'il enchaîne les buts et les grandes prestations avec le PSG et l’équipe de France, Kylian Mbappé est sans doute le meilleur représentant de la nouvelle génération, appelée à remplacer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et son coéquipier au PSG Juan Bernat semble également de cet avis, comme il l'a expliqué en conférence de presse.

« Il va marquer son époque »