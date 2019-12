Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques ? La réponse de Thomas Tuchel !

Publié le 21 décembre 2019 à 1h45 par La rédaction

1:45Alors qu'il clame depuis des mois son envie de participer aux Jeux Olympiques après l'Euro, Kylian Mbappé devra composer avec la volonté de Leonardo selon Thomas Tuchel.

Kylian Mbappé est de la classe des grands champions et souhaite par conséquent remporter un maximum de trophées. Dans ce sens, l'attaquant du PSG annonce depuis plusieurs mois vouloir participer aux Jeux Olympiques, une compétition marginale dans l'univers du football. Mais s'il venait à prendre part aux J.O. l'été prochain, Kylian Mbappé pourrait finir sa saison au plus tard le 8 août sans avoir pris de vacances à cause de Euro, ayant eu lieu juste avant. Ce qui le pousserait irrémédiablement à décaler sa date de reprise avec le PSG.

« Le plus important c'est qu'il parle avec Leonardo »