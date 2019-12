Foot - PSG

PSG : Tuchel interpelle Mbappé et Neymar !

Publié le 22 décembre 2019 à 10h15 par La rédaction

Alors que Neymar et Kylian Mbappé commencent enfin à enchainer les matchs ensemble après avoir été gênés par des blessures, Thomas Tuchel n’a pas caché qu’il était très satisfait des performances réalisées par ses deux joueurs.

Neymar et Kylian Mbappé font de nouveau le bonheur du PSG, après avoir débuté tout les deux un match ensemble seulement le 4 décembre dernier à l’occasion de la réception de Nantes (2-0). Depuis, les deux attaquants montent en puissance et leur complicité sur le terrain est plus forte de matchs en matchs. Une statistique symbolise cette relation technique qui lie les deux joueurs du PSG : Neymar a été auteur de quatre passes décisives en Ligue 1 cette saison, et les quatre ont été à destination de Kylian Mbappé. Les deux attaquants aiment jouer ensemble, et ça se voit sur le terrain tant ils cherchent constamment à se passer le ballon. Le repositionnement de Kylian Mbappé dans l’axe et celui de Neymar côté gauche dans le nouveau 4-2-2-2 du PSG n’a fait que renforcer leur relation et leur influence sur l’équipe, en témoigne leur bonne performance ce samedi face à Amiens (4-1) pour le dernier match de l’année civile. Et à l’issue de cette rencontre, Thomas Tuchel n’a pas caché qu’il état ravi de pouvoir compter sur ses deux attaquants et de leur progression.

« Ils sont dangereux ensemble car ils aiment jouer ensemble »