Mercato - PSG : Leonardo a une opportunité en or pour cet énorme coup à 0€ !

Publié le 22 décembre 2019 à 8h45 par A.M.

Actif en coulisses afin d’attirer Christian Eriksen dont le contrat prend fin en juin prochain, le PSG pourrait voir Manchester United se faire distancer dans ce dossier.

Dans les prochaines semaines, Christian Eriksen devrait beaucoup faire parler de lui. Il faut dire que son contrat prend fin en juin prochain à Tottenham et l’international danois ne manque pas de prétendants. Le Real Madrid, Manchester United et le PSG sont sur les rangs pour tenter de réaliser cette très belle affaire. Et visiblement, les Red Devils sont déjà distancés.

Eriksen aurait recalé Manchester United !