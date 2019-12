Foot - PSG

PSG : Thiago Silva se méfie du Borussia Dortmund

Publié le 21 décembre 2019 à 18h05 par B.C.

Alors que le PSG affrontera le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions, Thiago Silva estime que ce tirage n'est pas simple.