Thierry Henry : L’hommage que personne n’a vu venir !

Champion du monde et d’Europe en équipe de France et de même avec le FC Barcelone notamment, Thierry Henry a cependant bâti sa légende lors de ses 8 saisons passées à Arsenal. Ses buts, ses célébrations et son mindset en ont inspiré plus d’un, à l’image du rappeur Tiakola qui lui a rendu un hommage surprise pour Versus.

Thierry Henry est une, si ce n’est la, légende incontestée d’Arsenal. Le Français est toujours actuellement, et malgré son départ en 2007 pour le FC Barcelone, le meilleur buteur de l’histoire des Gunners avec ses 228 réalisations. Le champion du monde 98 a marqué l’histoire de l’équipe de France et du club londonien.

Thierry Henry : une influence pour les footballeurs… et les rappeurs ?

Une inspiration pour de nombreux joueurs de football comme Robert Lewandowski par exemple Tiakola notamment qui racontait cette anecdote en 2021. « Ses mouvements, ses courses en profondeur, sa qualité dans la finition… En tant que jeune footballeur, c’était des qualités que je voulais avoir. Je voulais imiter Thierry Henry en tout ». L’influence de Thierry Henry dépasse le cadre du football.

Tiakola remet au goût du jour des célébrations signatures de Thierry Henry

Le rappeur Tiakola, qui vient de remplir deux Accor Arena la semaine dernière, a effectué un shooting avec le média anglais Versus. L’occasion pour lui d’imiter plusieurs célébrations iconiques de Thierry Henry au cours de sa carrière en équipe de France et avec Arsenal dont celles avec le poteau de corner et sa glissade sur les genoux après un sprint sur une belle partie du terrain contre Tottenham, l’ennemi historique d’Arsenal. Aura.