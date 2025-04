«Grande souffrance» au PSG : C’est fini avec ce renfort ?

Amadou Diawara

Depuis le rachat de QSI en 2011, le PSG a eu de grosses désillusions en Ligue des Champions. En effet, le club de la capitale a vécu des échecs traumatisants ces dernières années, notamment la remontada face au FC Barcelone. Alors que les hommes de Luis Enrique sont plus sereins cette saison, Daniel Riolo affirme que le préparateur mental du PSG y est pour beaucoup.

Depuis l'arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence, le PSG est entré dans une autre dimension. En effet, le club de la capitale a joué la phase à éliminations directes tous les ans sous l'ère QSI. Toutefois, le PSG n'a pas encore réalisé son rêve de remporter la Ligue des Champions. D'ailleurs, l'écurie rouge et bleu a vécu des traumatismes en C1, notamment la remontada face au FC Barcelone. Présent dans l'After Foot ce mardi soir, Daniel Riolo a affirmé que les joueurs du PSG se portaient beaucoup mieux depuis l'arrivée d'un préparateur mental dans le staff du club.

«Des années de grandes looseries»

« Comme je ne comprends pas tout dans le jeu du PSG, parce que c’est tellement compliqué et génial, je me rends compte que c’est tellement mieux quand les choses sont simples. C’est fascinant, tu mets un 4-3-3 sur le papier, après tu dis à tes joueurs de bouger, il y a un bon mouvement, un bel état d’esprit et c’est formidable. On n’est plus obligé de crier au génie, car Neves joue arrière gauche, parce que Hakimi fait ce qu’a fait Dani Alves pendant des années ou Cafu à une autre époque. Finalement, il y a des choses simples. Le 11 est lisible très rapidement. Tu sais qui va jouer et où ça va jouer. J’ai l’impression que je suis en train de comprendre ce qui se met en place. Et ce que je comprends c’est assez simple alors que pendant des mois on m’a dit que ce qui était bien c’est quand c’est très compliqué et qu’on faisait de la recherche de laboratoire », a déclaré Daniel Riolo, avant d'en rajouter une couche.

«C’est vachement bien de bosser avec un préparateur mental»

« Depuis que c’est simple, qu’on parle tranquillement, qu’on n’insulte plus personne, qu’on ne méprise plus les gens, qu’on répond à des questions de façon simple, qu’on a mis un sourire sur sa tronche, que les joueurs ont un magnifique état d’esprit, là, on peut se rendre compte que la force est impressionnante. On a certainement pas assez parlé d’un truc qui est rare dans le foot malheureusement que c’est vachement bien de bosser avec un préparateur mental. Ça a été la grande souffrance du PSG sur les années de grandes looseries. C’est bien, ça peut permettre à des joueurs d’être transformés. Je pense que Dembélé a aussi profité de ça », a conclu Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.