Foot - PSG

PSG : Neymar, Mbappé... Pierre Ménès affiche sa prudence avec les «4 Fantastiques» !

Publié le 23 décembre 2019 à 7h45 par La rédaction

Thomas Tuchel a de nouveau aligné d'entrée le quatuor offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi et Angel Di Maria face à Amiens samedi soir. Et malgré un festival de buts, Pierre Ménès s’est montré prudent quant à la suite.

Après un essai concluant face à l’ASSE (0-4), Thomas Tuchel a décidé de renouveler sa confiance à son quatuor offensif. Ce samedi, l’entraîneur du PSG a aligné d’entrée Mauro Icardi, Angel Di Maria, Neymar et Kylian Mbappé. Et ce choix s'est de nouveau avéré payant pour le technicien allemand puisque le club parisien a trouvé le chemin des filets à quatre reprises face à Amiens (4-1) grâce à des buts de Mbappé, Neymar et Icardi (Angel Di Maria a délivré une passe décisive). Alors que la presse commence à utiliser le terme de « 4 Fantastiques » pour désigner ce quatuor, Pierre Ménès a affiché sa prudence.

« "Les 4 fantastiques", ça me paraît un peu prématuré »