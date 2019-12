Foot - PSG

PSG : Icardi, Di Maria… Pierre Ménès souligne un choix fort de Tuchel !

Publié le 22 décembre 2019 à 21h45 par H.G.

Alors que le PSG s’est imposé avec la manière ce samedi face à Amiens (4-1), Pierre Ménès n’a pas manqué de saluer la qualité du jeu produit par le club de la capitale.

Le spectacle était au rendez-vous du côté du Parc des Princes ce samedi à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1 avant la trêve hivernale. Le PSG s’est imposé avec la manière face à Amiens, grâce à un doublé de Kylian Mbappé et deux réalisations signées Neymar et Mauro Icardi. Les seules ombres au tableau ont été les blessures d’Abdou Diallo et de Thiago Silva, dont les durées d’indisponibilité restent à déterminer. En attendant, le PSG a été séduisant ce samedi dans le jeu et dans ce 4-4-2 convainquant mis en place ces derniers temps par Thomas Tuchel. Une chose que Pierre Ménès ne manque pas de saluer dans son analyse d’après-match, considérant que ce nouveau système permet à tous les joueurs de briller et d’être mis à contribution.

« Dans cette formule en 4-4-2, tout le monde s’exprime »