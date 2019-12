Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès souligne un gros changement chez Neymar !

Publié le 22 décembre 2019 à 12h45 par A.M.

Depuis son retour de blessure, Neymar semble avoir retrouvé son meilleur niveau, et Pierre Ménès s’attarde sur le travail défensif de la star brésilienne.

Thomas Tuchel a décidé de tenter d’aligner ses quatre fantastiques. Dans un 4-4-2, Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi affolent les défenses adverses, mais l’entraîneur du PSG avait prévenu ses attaquants qu’il faudrait travailler défensivement s’ils souhaitent tous être alignés en même temps. Et lors des dernières sorties parisiennes, Neymar s’est notamment distingué par son travail dans le couloir gauche, à l’image de samedi soir contre Amiens (4-1). Pierre Ménès souligne la métamorphose du Brésilien.

«Neymar a effectué un vrai travail de milieu gauche sur le plan défensif»