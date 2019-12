Foot - PSG

PSG : Marquinhos déclare sa flamme à Mbappé !

Publié le 22 décembre 2019 à 10h45 par H.G.

Auteur d’une bonne première moitié de saison, Kylian Mbappé n’en finit plus de faire parler de lui. Et à l’issue d’un nouveau bon match ce samedi contre Amiens, Marquinhos n’a pas hésité à s’enflammer sur le niveau affiché par son coéquipier.

A seulement 21 ans, Kylian Mbappé figure déjà parmi les meilleurs joueurs du monde, et cela ne semble pas être prêt de s’arrêter. L’international français a continué d’affoler les compteurs lors de cette première moitié de saison, et a inscrit son deuxième doublé de suite en Ligue 1 ce samedi à l’occasion du match du PSG face à Amiens (4-1). Déjà auteur de 11 buts en en 12 rencontres de championnat de cette saison, Kylian Mbappé a été l’auteur d’une excellente première moitié de saison au bilan comptable, et ce en dépit de blessures survenues en octobre et novembre. De quoi charmer son coéquipier Marquinhos, qui n’a pas manqué de déclarer sa flamme au jeune attaquant du PSG.

«C'est quelqu'un qui est venu pour marquer l'histoire»