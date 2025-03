Vente PSG : Un jackpot à 5,5 milliards pour le Qatar ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis 2011, le Qatar est propriétaire du PSG. Malgré différentes rumeurs, il ne semble pas être actuellement question d’une vente du club de la capitale. Pourtant, si tel était le cas, c’est un jackpot qui pourrait être empoché. Alors qu’une parle d’une valorisation à 4 milliards d’euros actuellement pour le PSG, elle pourrait grimper en cas de rachat du Parc des Princes.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le dossier du Parc des Princes fait parler. En effet, le PSG veut l’acheter afin de pouvoir l’agrandir. Problème, la mairie de Paris ne veut pas céder, ce qui pourrait alors forcer le club de la capitale à déménager et construire son propre stade. De quoi alors priver le Qatar d’une somme folle en cas de vente du PSG ?

Un PSG à 5,5 milliards d’euros ?

Sur Youtube, Pierre Ménès a évoqué l’impact que pourrait avoir le rachat du Parc des Princes sur la valorisation du PSG. On parle là de plusieurs centaines de millions d’euros. « Il est évident que le club qui est déjà valorisé à 4 milliards serait valorisé à 5 ou 5,5 milliards avec le Parc des Princes en plus », a expliqué le journaliste sportif.

Un nouveau stade pour le PSG ?

En attendant, le Parc des Princes est très loin de passer aux mains du PSG. D’ailleurs, aujourd’hui, on semble davantage proche d’un départ du club de la capitale, qui pourrait alors construire son propre stade. Reste encore à trouver le lieu pour cela et actuellement, plusieurs communes seraient toujours en course pour accueillir le PSG, même si Massy semble tenir la corde.