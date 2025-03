«On va m’insulter» : Attendu à Paris, il se prépare au pire avec le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Emiliano "Dibu" Martinez, gardien argentin d'Aston Villa, se prépare à un accueil tumultueux au Parc des Princes alors que son équipe affrontera le PSG en quart de finale de la Ligue des champions. Le vainqueur de la Coupe du monde 2022 avait déjà été chahuté par le public lillois l’an dernier.

Après avoir éliminé Liverpool, le PSG n’en a pas terminé avec l’Angleterre et affrontera Aston Villa en quart de finale de la Ligue des champions. Un tirage abordable pour le club de la capitale, même si le portier adverse rappellera de mauvais souvenir à tout un pays. Emiliano "Dibu" Martinez, sacré avec l’Argentine lors du Mondial 2022, reviendra en France, avec un accueil qui s’annonce houleux.

« Mon équipe aura moins de pression, car on va m’insulter »

Le coéquipier de Lionel Messi sait ainsi d’avance dans quelles conditions il débarquera au Parc des Princes pour le match aller le 9 avril prochain. « L’avantage, c’est que mon équipe aura moins de pression, car on va m’insulter, confie-t-il Telefe. Ça va être passionnant. J’ai déjà reçu des messages. On est costauds à domicile, mais à l’extérieur, on a plus de mal, concède-t-il. C’est une phase à élimination directe, tout peut arriver. »

« Je les ai fait taire »

Emiliano Martinez a encore en tête l’accueil du public lillois à son égard, en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence en avril 2024 « Ils m’ont insulté tout le match, s’est-il souvenu. Jamais on ne m’avait autant insulté dans toute ma vie. Ils m’ont tout fait. Je n’ai rien fait pendant les 120 minutes du match, et les gens m'insultaient à chaque dégagement. Après, il y a eu la séance de tirs au but et je les ai fait taire. »