Mercato - PSG : Quand Jurgen Klopp utilise Kylian Mbappé pour justifier son recrutement !

Publié le 22 décembre 2019 à 20h15 par B.C.

A la tête de Liverpool, Jurgen Klopp n'a ramené aucun joueur français dans son équipe. Une décision qui a une explication selon le coach allemand, qui a notamment évoqué Kylian Mbappé pour justifier ses propos.

Kylian Mbappé vient à peine de fêter ses 21 ans, l'attaquant du PSG a donc tout l'avenir devant lui, et cela va faire les affaires du club de la capitale. Bien décidé à garder le natif de Bondy, Leonardo pourrait cependant être contraint de le libérer si le principal intéressé souhaite changer d'air, mais un départ de Kylian Mbappé permettrait indéniablement au PSG de récupérer un énorme chèque. Dernièrement, on évoquait un transfert compris entre 300 et 400M€ pour l'international français, sous contrat jusqu'en 2022. Une somme colossale qui en refroidit certains.

« Nous aimerions avoir un joueur français, mais certains sont trop cher »