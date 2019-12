Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce coup XXL de Leonardo qui se confirme...

Publié le 22 décembre 2019 à 16h15 par A.C. mis à jour le 22 décembre 2019 à 16h21

Leonardo serait toujours plus proche de boucler un gros coup en faveur du Paris Saint-Germain, pour le mercato hivernal.

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain devrait connaitre quelques changements au cours du mercato de janvier. Certains joueurs pourraient en effet partir et d'autres arriver. C'est notamment le cas d'Emre Can de la Juventus et de Leandro Paredes. Ces derniers jours, la presse italienne a évoqué avec insistance un possible échange entre l'Allemand et le joueur du PSG et cela semble se confirmer.

Un échange Paredes-Can validé par la Juventus ?