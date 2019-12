Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une priorité de Leonardo pourrait l’éloigner de Sandro Tonali…

Publié le 21 décembre 2019 à 23h45 par T.M.

Depuis son retour au PSG, Leonardo tente d’attirer Sandro Tonali. Toutefois, en fonction de ses choix, le direction sportif parisien pourrait bien voir le crack de Brescia lui filer sous le nez.

Connaissant le marché italien sur le bout des doigts, Leonardo voudrait y faire ses emplettes pour renforcer le PSG. Le Brésilien serait notamment particulièrement intéressé par Sandro Tonali, jeune talent de Brescia. N’ayant pas réussi à attirer le milieu de terrain italien cet été, Leonardo pourrait finalement revenir à la charge durant les prochains mois. Toutefois, le PSG n’est pas seul à être intéressé par Tonali. Et le club de la capitale pourrait bien devoir faire un grand choix…

Entre Can et Tonali, le PSG devra choisir