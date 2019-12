Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Aulas a pris une énorme décision pour Memphis Depay !

Publié le 22 décembre 2019 à 20h00 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021, Memphis Depay pourrait bientôt prolonger avec l’OL. Les négociations seraient en passe de débuter et un accord pourrait être trouvé très rapidement.

Memphis Depay pourrait bientôt prolonger avec l’OL. En fin de contrat avec les Gones en juin 2021, l’international néerlandais pourrait prendre le large dans les mois à venir s’il n’étend pas son bail très rapidement. Malgré la grave blessure au genou de son capitaine, Jean-Michel Aulas pourrait bientôt passer à l’action pour clarifier sa situation.

Une prolongation de Depay à l’étude ?