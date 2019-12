Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Memphis Depay pourrait être remplacé cet hiver !

Publié le 17 décembre 2019 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors que le mercato hivernal ouvrira prochainement ses portes, Juninho a clairement affiché son envie de recruter un attaquant à l’OL, d’autant que Memphis Depay est blessé jusqu’à la fin de la saison.

Vicitme d’une rupture des ligaments croisés dimanche lors de la défaite de l’OL à domicile contre le Stade Rennais (0-1), Memphis Depay sera donc éloigné des terrains jusqu’à la fin de la saison. Un véritable coup dur pour l’attaquant hollandais, mais également pour l’OL, qui pourrait donc chercher à se renforcer lors du mercato de janvier. Juninho, le directeur sportif des Gones , a évoqué le sujet lundi au micro de RMC Sport.

« Si on peut faire un joueur par secteur… »