Mercato - Real Madrid : Un départ à prévoir pour Luka Modric ? La réponse !

Publié le 29 décembre 2019 à 0h30 par T.M.

Ces derniers matchs, Luka Modric n’entrait plus dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid. Une tendance que le Croate aurait bien l’intention d’inverser.

Avec l’explosion de Federico Valverde, Luka Modric s’est retrouvé sur le banc de touche. De quoi terminer un peu plus dans la difficulté une année 2019 noire pour le Ballon d’Or. En effet, le Croate a été très loin de son niveau et ces derniers matchs, Zinedine Zidane n’a pas hésité à mettre son milieu de terrain sur le banc de touche. Une situation qui a forcément alimenté certaines rumeurs concernant l’avenir de Modric. Faut-il alors s’attendre à un prochain départ du joueur de 34 ans ? Absolument pas.

Modric veut relever la tête !