Mercato - Real Madrid : La priorité de Zinedine Zidane finalement disponible pour 90M€ ?

Publié le 28 décembre 2019 à 22h30 par B.C.

Alors que Fabian Ruiz fut un temps estimé à 180M€, Aurelio De Laurentiis pourrait être contraint de revoir ses exigences à la baisse si le milieu de terrain n'accepte pas de prolonger son contrat au Napoli.

Conscient de l'intérêt du FC Barcelone ou du Real Madrid pour son joueur, Aurelio De Laurentiis voudrait rapidement prolonger le contrat de Fabian Ruiz et en profiter pour inclure une grosse clause libératoire. Ainsi, on évoquait récemment en Espagne un prix fixé à 180M€ pour l'international espagnol, mais tout ne se passe pas comme prévu pour le Napoli. En effet, Fabian Ruiz serait enthousiaste à l'idée d'évoluer chez les Merengue , et le club napolitain aurait du mal à le convaincre de prolonger. Et cela pourrait avoir une incidence sur son prix.

Le Napoli prêt à lâcher Fabian Ruiz pour 90M€ ?