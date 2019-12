Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Luka Modric prêt à prendre une décision radicale ?

Publié le 28 décembre 2019 à 7h30 par B.C.

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Luka Modric n'écarterait pas la possibilité de quitter la capitale espagnole cet hiver.

Les temps sont durs pour Luka Modric. La sortie de crise du Real Madrid coïncide avec l'éclosion de Fede Valverde dans l'entrejeu, et le Ballon d'Or 2018 a souffert de cela. L'international croate peine à enchaîner les matches et n'est plus un titulaire indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane. Alors qu'il vient de fêter ses 34 ans, Luka Modric est donc à un tournant de sa carrière, lui qui avait pourtant été retenu par le Real Madrid il y a quelques mois lorsque l'Inter Milan comptait sur le milieu de terrain pour se renforcer. Des envies de départ qui pourraient réapparaître dans les prochains jours.

