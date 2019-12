Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a pris une décision radicale pour cet hiver !

27 décembre 2019

Malgré certaines difficultés rencontrées en début de saison, le Real Madrid aurait décidé de n’apporter aucun ajustement à son effectif cet hiver.

Le 1er janvier prochain, le marché des transferts ouvrira ses portes pour un mois, l'occasion pour les clubs d'injecter du sang neuf dans leur effectif. Dernièrement, plusieurs médias annonçaient notamment que le Real Madrid pourrait s'y montrer actif suite au début de saison compliqué du club espagnol, proche de la crise en octobre dernier. Néanmoins, les résultats se sont arrangés depuis, et cela inciterait Zinedine Zidane à rester sage en janvier.

Aucun renfort cet hiver pour le Real Madrid ?