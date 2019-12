Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La première vente hivernale identifiée par Leonardo ?

Publié le 27 décembre 2019 à 19h15 par L.B.

Layvin Kurzawa, le latéral gauche français du PSG, pourrait quitter le club de la capitale cet hiver. L’ancien monégasque pourrait débarquer en Premier League.

Le mercato hivernal du PSG sera peut-être animé dans le sens des départs. L’avenir de Julian Draxler demeure par exemple incertain à Paris. Selon nos informations, l’international allemand se trouve notamment dans le viseur de Chelsea. Mais le premier à plier bagage du côté du PSG pourrait se nommer Layvin Kurzawa, le latéral gauche français, dont le profil serait apprécié par Antonio Conte à l’Inter Milan.

Kurzawa, direction l’Angleterre ?