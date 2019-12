Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Mourinho toujours à fond sur une pépite de Galtier ?

Publié le 27 décembre 2019 à 19h45 par L.B.

Le Tottenham de José Mourinho apprécierait bel et bien le profil de Boubakary Soumaré, le milieu de terrain du LOSC, tout comme Manchester United.

Boubakary Soumaré réalise une très bonne première moitié de saison dans l’entrejeu du LOSC (23 apparitions en Ligue 1 et en Ligue des champions), et ses performances ne sont pas passées inaperçues aux yeux de l’Europe. Le 10 Sport vous révélait ainsi que Lille avait déjà reçu deux offres avoisinant les 60M€ pour le milieu de terrain défensif français de 20 ans. Selon nos informations, Naples, l’Inter Milan, Manchester United et Tottenham se sont positionnés pour récupérer Boubakary Soumaré dans les prochaines semaines. La tendance anglaise semblerait d’ailleurs se confirmer autour du protégé de Christophe Galtier.

Manchester United et Tottenham en embuscade