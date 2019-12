Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pedro lance un appel du pied au Barça !

Publié le 27 décembre 2019 à 19h00 par L.B.

Pedro, l’attaquant espagnol de Chelsea, a avoué que si son ancien club, le FC Barcelone, le contactait, il n’hésiterait pas à retourner en Catalogne.

« Pedro est un joueur historique du Barça. C’est l’un des joueurs qui a le plus de titres, mais il est dans un autre club et au final, c’est comme ça. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. Il est très apprécié par les gens ». Voilà ce qu’avait répondu Ernesto Valverde, l’entraineur du FC Barcelone, à Pedro, le 13 décembre dernier. Le champion du monde espagnol avait en premier lieu déclaré qu’il aimerait beaucoup revenir au Barça. L’attaquant de Chelsea, âgé de 32 ans et dont le contrat avec les Blues prend fin en juin 2020, a de nouveau fait part de son désir de retourner au FC Barcelone.

« Je ne sais pas ce qui va se passer »