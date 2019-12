Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sanson aurait pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 27 décembre 2019 à 22h15 par L.B.

Alors que Morgan Sanson pourrait être vendu par l’OM dans les prochaines semaines, le milieu de terrain olympien aurait décidé de quitter le club phocéen à l’issue de la saison, à l'été 2020.

Annoncé sur le départ de l’OM l’été dernier, Morgan Sanson était finalement resté dans la cité phocéenne. Le 24 décembre dernier, Le 10 Sport révélait en exclusivité que le président de Marseille, Jacques-Henri Eyraud, a reçu une offre de transfert de la part d’un club anglais pour le milieu de terrain de 25 ans. Le profil de Morgan Sanson commencerait d’ailleurs à intéresser de plus en plus ses prétendants (Everton et Southampton apprécieraient le joueur), alors que l’OM pourrait avoir besoin de dégraisser son effectif. Mais il semblerait que Sanson ait les idées très claires à propos de son avenir.

Sanson pas pressé pour son avenir