Mercato - OM : Nouvelles précisions sur l'avenir de Morgan Sanson !

Publié le 27 décembre 2019 à 13h00 par L.B.

Alors que Morgan Sanson pourrait quitter l’OM dans les prochaines semaines, le milieu de terrain marseillais intéresserait de plus en plus ses prétendants.

L’avenir de Morgan Sanson (25 ans) ne semble pas s’inscrire dans la durée du côté de l’OM. Selon nos informations, Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais, a récemment reçu une offre de transfert ferme de la part d’un club anglais pour son milieu de terrain français. De plus, La Provence révèle ce vendredi que les comptes de l’OM seraient dans le rouge. Les questions autour de l’avenir de Morgan Sanson, sous contrat à Marseille jusqu'en juin 2022, auraient donc été ravivées en interne.

Sanson attise les convoitises