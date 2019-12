Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler impliqué dans le dossier Paqueta ?

Publié le 27 décembre 2019 à 20h15 par A.D.

Leonardo aurait coché le nom de Lucas Paqueta et serait prêt à se séparer de Julian Draxler. Alors que le Milan AC en pincerait pour l’Allemand, le directeur sportif du PSG pourrait négocier un échange avec le milieu de terrain des Rossoneri.

Le PSG et le Milan AC pourraient trouver un bon compromis entre Julian Draxler et Lucas Paqueta. Dans une situation compliquée au PSG, le milieu de terrain allemand pourrait prendre le large au mois de janvier. En parallèle, Leonardo serait toujours sous le charme de Lucas Paqueta. Pour renforcer l’entre jeu de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG pourrait s’attaquer au Brésilien dans les prochaines semaines. Selon les informations de Calciomercato.it , Lucas Paqueta et Julian Draxler, qui se trouve dans le viseur de Chelsea comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, pourraient se croiser cet hiver.

Un chassé-croisé entre Julian Draxler et Lucas Paqueta ?