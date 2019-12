Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mariano Diaz toujours pisté par un club de renom ?

Publié le 27 décembre 2019 à 20h30 par A.D.

Indésirable de Zinedine Zidane, Mariano Diaz pourrait quitter le Real Madrid au début de l’année 2020. James Palotta, le président de l’AS Rome, voudrait toujours l’accueillir chez les Giallorossi.

L’AS Rome n’en démordrait pas pour Mariano Diaz. Alors qu’il n’a pas eu la moindre minute à se mettre sous la dent cette saison en Liga, l’ancien de l’OL serait plus que jamais sur le départ. Une information qui n’aurait pas échappé au Milan AC et à l’AS Rome. Désireux de renforcer leur attaque, les Rossoneri et les Giallorossi pourraient se livrer un bras de fer pour Mariano Diaz cet hiver.

L’avenir de Mariano Diaz dicté par le dossier Kalinic ?