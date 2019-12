Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid aurait fixé ses limites pour Mbappé !

Publié le 27 décembre 2019 à 14h45 par G.d.S.S.

Alors que le PSG proposerait un salaire colossal à Kylian Mbappé pour prolonger son contrat, le Real Madrid ne serait pas disposé à verser un tel montant à l’attaquant français.

Comme l’a révélé la presse espagnole ces dernières heures, le PSG serait déterminé à prolonger le contrat de Kylian Mbappé et irait même jusqu’à lui proposer un salaire annuel de 36M€ à cet effet, soit l’équivalence de ce que perçoit Neymar. L’ancienne pépite de l’AS Monaco serait encore en pleine hésitation et laisserait la porte ouverte au Real Madrid, mais le PSG aurait un avantage de taille pour Mbappé.

Le Real Madrid limité dans ses finances pour Mbappé ?