Mercato - PSG : Leonardo saurait à quoi s'en tenir pour le successeur de Meunier !

Publié le 27 décembre 2019 à 12h15 par La rédaction

Alors que le PSG s'apprête à perdre Thomas Meunier, en fin de contrat à l'issue de la saison, Leonardo se pencherait sur Mattia De Siglio mais n'aurait toujours pas fait d'offre.

Thomas Meunier arrivant au terme de son contrat avec le PSG à l'issue de la saison, sa succession serait déjà à l'étude en interne. Et Leonardo serait conscient du problème puisque le directeur sportif parisien se pencherait sur la situation de Mattia De Sciglio depuis l'été dernier, et apprécierait beaucoup le profil du latéral droit italien de la Juventus. Mais pour rafler la mise, le PSG devra mettre la main à la poche...

La Juve attend 20M€ pour De Siglio