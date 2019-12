Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 27 décembre 2019 à 7h15 par B.C.

Afin de préparer la succession de Thiago Silva, Leonardo s'intéresserait à Kalidou Koulibaly. Et alors que ce dernier fut considéré comme intransférable par le Napoli ces derniers mois, Aurelio De Laurentiis s’interrogerait sur l'avenir de son défenseur.

Lié au PSG jusqu'en juin 2020, Thiago Silva n'a qu'une seule envie pour son avenir : prolonger son contrat. L'international brésilien ne cesse d'envoyer des messages forts à Leonardo, qui de son côté semble faire la sourde oreille. En effet, le directeur sportif du PSG ne serait pas pressé pour la prolongation du capitaine parisien et souhaiterait attendre les grandes échéances du club de la capitale. En attendant, Leonardo commencerait déjà à regarder autour de lui pour l'après-Thiago Silva, et aurait notamment coché le nom de Kalidou Koulibaly selon les informations du Parisien et de France Football , et le PSG pourrait avoir un gros coup à faire.

De Laurentiis en plein doute pour Koulibaly ?